Torino, cambio nello staff medico: via il dott. Gola al suo posto Bertolo

Torino, cambio in società per quanto riguarda lo staff medico: risolto il contratto del dottor Gola, al suo posto Corrado Bertolo

Cambio nello staff medico del Torino. I granata, tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale del club, hanno comunicato la risoluzione del contratto con il dottor Paolo Gola. Al suo posto Corrado Bertolo.

«Il Torino Football Club e il dottor Paolo Gola hanno concordemente deciso di risolvere il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il Torino FC ringrazia il dottor Gola per il lavoro svolto e accoglie con un caloroso benvenuto il dottor Corrado Bertolo che entra a far parte dello staff della prima squadra, insieme al dottor Rodolfo Tavana – Coordinatore e Responsabile Sanitario – e al dottor Daniele Mozzone, medico sociale».