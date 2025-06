Torino, al via la campagna abbonamenti 2025-2026: prezzi e info – VIDEO 

Il Torino Fc dà ufficialmente il via alla campagna abbonamenti per la stagione 2025-2026, ecco i prezzi e tutte le informazioni necessarie

‘Sei Tutto per me’: è questo lo slogan scelto dal Torino Fc per denominare e promuovere la nuovissima campagna abbonamenti. Già, nemmeno il tempo di metabolizzare il campionato appena concluso che la società calcistica piemontese – muovendosi con un discreto anticipo – ha già diramato le informazioni necessarie per le sottoscrizioni delle tessere valide per la stagione targata 2025-2026.

Dopo i sorprendenti risultati inanellati nella passata stagione (oltre 460.000 fan hanno gremito le tribune del Grande Torino malgrado un percorso sportivo tutt’altro che eccellente terminato con un anonimo undicesimo posto in Serie A), il club di Via Viotti punta a superarsi ancora. Ecco dunque tutte le informazioni come costi e fasi di vendita riportate nel comunicato ufficiale apparso sui portali della compagine granata questa mattina. Lo riportiamo per intero qui, con tanto di video promozionale apparso invece sulle piattaforme online.

COMUNICATO UFFICIALE TORINO CAMPAGNA ABBONAMENTI STAGIONE 2025-2026 – «Lo avete cantato per un’intera stagione, lo avete scritto negli occhi, nei cori, negli abbracci. Toro: sei TUTTO per me. Una frase semplice, ma piena di significato, che vale in ogni angolo d’Italia e del mondo, che tu sia allo stadio o davanti a uno schermo, in curva o a chilometri di distanza. Più di 460.000 cuori granata hanno colorato lo Stadio Olimpico Grande Torino nella stagione appena conclusa. Ora è tempo di ripartire insieme, con lo stesso orgoglio, con la stessa passione. Oggi lunedì 9 giugno inizia la campagna abbonamenti 2025/26, con tante novità e prezzi sempre accessibili a tutti.

ABBONATI 2024/25

Rinnova entro giovedì 10 luglio: miglior posto, miglior prezzo, benefit e una sorpresa imperdibile. Chi sceglie subito di vivere una stagione granata, viene premiato. Rinnovando l’abbonamento entro la mezzanotte di giovedì 10 luglio – scadenza della prelazione – otterrai infatti:

• Uno sconto rispetto ai prezzi che scatteranno dall’11 luglio • Sia il primo sia l’eventuale secondo turno di Coppa Italia a solo 1 euro. • Una sorpresa speciale, riservata solo a chi c’è sempre e senza indugi. • E per chi si abbona il primo giorno…



A chi di fronte a “Toro Sei Tutto Per Me” dice “ma quella o quello sono io!”. Sarà proprio grazie agli abbonati che il Grande Torino sarà ancora più incredibilmente granata. Non possiamo svelarla adesso, ma diciamo solo questo: chi resta fuori, si mangerà le mani! Inoltre, per chi si abbona online e per chi rinnova online nella prima fase – entro il 10 luglio – sarà possibile ottenere un codice Gazzetta G+, l’accesso a Corriere.it direttamente dalla propria area personale.

NUOVI ABBONATI

La vendita ai nuovi abbonati sarà suddivisa invece in due fasi. La prima scatterà già venerdì 13 giugno e permetterà ai nuovi abbonati di accedere al listino prevendita scontato e ai vantaggi elencati in precedenza. La seconda fase di vendita partirà venerdì 11 luglio, con un listino prezzi dedicato che assicurerà comunque un risparmio fino al 50% rispetto all’acquisto dei singoli biglietti. Nella seconda fase non saranno però disponibili le tariffe ridotte Under18 e Donna.

AGEVOLAZIONE ONLINE SU TORINOFC.IT

É confermata la politica introdotta la scorsa stagione per cui sono stati eliminati tutti i costi extra per l’acquisto online: il sito ufficiale diventa sempre più centrale e il canale da preferire per acquistare. La sezione dedicata agli abbonamenti, sviluppata ulteriormente in collaborazione con il partner tecnologico Vivaticket, si presenta con una evoluzione dell’interfaccia grafica, semplice e intuitiva e con vista 3D dello stadio da tutti i settori. Si potrà confermare il proprio posto o scegliere in autonomia di cambiarlo al miglior prezzo e senza sorprese né code. Il pagamento potrà avvenire con carta di credito Visa, Mastercard, Amex oppure Satispay.

TESSERA CUORE GRANATA

Per abbonarsi è necessario come sempre avere la tessera Cuore Granata, che si può sottoscrivere online a soli 15 euro spedizione inclusa oppure presso lo sportello Biglietteria dello Stadio, allo stesso prezzo. Vale per dieci anni e dà accesso a numerose agevolazioni come la possibilità di assistere alle trasferte dal settore ospiti e di accedere alle promozioni riservate ai titolari.

PROMOZIONI

Dopo il successo ottenuto nella scorsa stagione, vengono confermate le promozioni dedicate per i settori Distinti Family e per i pacchetti a 14 partite in Curva Primavera. È confermata la politica di prezzi accessibili e super sconti per i giovanissimi, gli studenti e i nuclei familiari.

DISTINTI FAMILY

Nei Distinti Laterali – verso la Curva Maratona – è confermata l’area Family, dedicata alle famiglie e ai più piccoli, con iniziative di intrattenimento dedicato. Si tratta dei settori 117-118-223 al quale viene aggiunto anche il settore 224. In quest’area l’abbonamento Adulto potrà essere acquistato solo insieme ad un Under16 e a prezzi davvero vantaggiosi: Under16 a soli 155 euro – circa 8 euro a partita – Adulto accompagnatore a 265 euro – ovvero il solo valore dei biglietti di circa 6 big match. Anche per questo settore sarà attivato l’abbonamento a 14 match con Under 16 a 50 euro se acquistato insieme ad un abbonamento Adulto a 150 euro.

CURVA MARATONA

Forte della sua Storia e dei Soldout in tutti i match, anche della stagione 2024/25, la Curva Maratona è sempre il cuore pulsante del tifo Granata. Abbonarsi è la scelta migliore non solo per riuscire ad assicurarsi un posto, soprattutto nei big match, ma per risparmiare fino al 50% rispetto ai singoli biglietti. Anche nella stagione 2025/26 non saranno previsti biglietti singoli a tariffa ridotta in Maratona: sarà pertanto ancora più conveniente abbonarsi per i minori di 18 anni e per le donne, che potranno approfittare di una tariffa ancora più conveniente.

CURVA PRIMAVERA

Anche in questa stagione è continuato il percorso per rendere la Curva Primavera esclusivamente granata, anche nei big match. L’obbligo di Cuore Granata e le restrizioni per i tifosi avversari hanno permesso a tanti giovanissimi di popolare la Curva Primavera tingendola di Granata. Sarà confermata la divisione del settore in due categorie: i posti del lato Tribuna e quelli verso il Settore Ospiti. Sarà il lato Ovest ad essere in vendita in abbonamento, in modo da non disperdere gli abbonati e creare aree occupate interamente da loro.

ABBONAMENTI A 14 MATCH PER STUDENTI E PICCOLI TIFOSI IN PRIMAVERA

Riconfermati anche gli abbonamenti a 14 match, ad un prezzo che vuole rappresentare la porta di accesso al mondo granata per i giovani e giovanissimi. L’abbonamento a 14 match è rinnovabile online. Solo 99 euro per gli Studenti Universitari Under30, esibendo il tesserino universitario. Solo 50 euro per i minori di 16 anni, acquistando contestualmente anche un abbonamento Intero Adulto da 100 euro. Sarà sempre possibile acquistare in un secondo momento, a condizioni agevolate, il biglietto per i 5 match non inclusi ossia Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma.

DISTINTI E TRIBUNA SI FANNO IN TRE

Confermato anche il frazionamento dei settori Distinti e Tribuna in modo da differenziare i posti centralissimi da quelli più distanti dalla linea di metà campo. Per questo troverete i settori “Centrale”, con un prezzo invece scontato per i posti dei settori a fianco. Dalla stagione 2025/26 il frazionamento prosegue con la creazione di nuovi settori nel terzo anello.

TARIFFA DONNE E UNDER18

La tariffa legata al sesso sarà disponibile solo per i rinnovi, quindi fino al 10 luglio compreso. Si ricorda che un abbonamento Donna potrà essere ceduto solo ad altre tifose e per questo si potrà comunque valutare di acquistare un abbonamento a tariffa Intero, in modo da poterlo cedere anche ad un granata di sesso maschile. Stessa politica per l’abbonamento Under18, che sarà sottoscrivibile solo fino al 10 luglio.

UN TEAM A DISPOSIZIONE DEI TIFOSI Per qualsiasi dubbio, chiarimento o assistenza il Team della Biglietteria del Toro è a vostra disposizione. Potete scriverci compilando il modulo di contatti oppure venire a trovarci allo sportello Biglietteria dello stadio che sarà aperto con Orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 18.00».