Chiambretti Torino: «Ricci come Zaccarelli, Vanoli è ECCEZIONALE; Cairo? Capisco i tifosi, ma… da tifoso ho un SOGNO»

Le parole di Pietro Chiambretti, tifoso del Torino sull’avvio di stagione dei granata guidati da Vanoli in panchina

Tifossisimo granata ed entusiasta dell’avvio di stagione del Torino, Pietro Chiambretti ha commentato così l’avvio di campionato della squadra di Vanoli a Tuttosport. Di seguito le sue parole.

PARAGONE PER RICCI – «Mi viene in mente Renato Zaccarelli, ma potrebbe anche non essere lui. Il calcio rispetto a quello di Zac è molto cambiato. Anche un giocatore forte come lui oggi sarebbe vecchio rispetto alla velocità del gioco. Ricci è sicuramente un giocatore di grande temperamento che sa entrare sempre con i tempi giusti. Forse Zac non era un grande incontrista, Ricci invece non solo è un grande incontrista ma sa anche rompere le iniziative degli altri…».

PAURA CHE VENGA CEDUTO – «Tutti i giocatori fanno la stessa fine al Torino. Noi siamo una squadra che costruisce per le altre. Ma è la legge del mercato, dell’economia di questa società…».

SE LA SENTE DI DIFENDERE CAIRO – «Certamente il tifoso vorrebbe tenerli tutti, ma non è possibile farlo. Certo io forse non avrei ceduto Bellanova quest’anno o almeno non l’avrei fatto a pochi giorni dalla chiusura del mercato, però i risultati, al di là di tutto, oggi danno ragione al presidente. Se la squadra mantiene il tono di queste prime giornate di campionato può darsi anche che con i soldi della cessione di Bellanova a gennaio venga rinforzata. Anzi, sono sicuro che qualcosa arriverà dal prossimo mercato».

VANOLI – «È eccezionale. Ha spazzato via le teorie garibaldine di Juric e ha messo i giocatori in condizione di esprimersi nel loro ruolo e non di giocare in due o tre posizioni diverse nella stessa partita. Ilic lo scorso anno sembrava un fantasma. Doveva rincorrere a tutto campo un giocatore avversario. Ora gioca in mezzo al campo, ha un ruolo definito e il risultato è diverso. Si inserisce, aiuta e fa un ruolo preciso. Ricci lo stesso».

RIMPAINTI – «Perché dovrei averne? Anche Zapata con questo nuovo allenatore sembra essere diventato ancora più forte. Fin qui Vanoli mi sembra un grandissimo acquisto».

SOGNO DA TIFOSO – «È quello di vincere qualcosa. È il sogno di ogni tifoso granata di poter gioire per una vittoria. Ci manca da troppo tempo».