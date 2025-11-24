Torino Como: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE

Torino Como, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per la dodicesima giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Riflettori accesi su Torino Como, allo Stadio Olimpico Grande Torino (ore 18:30) va in scena il primo dei due posticipi della dodicesima giornata di Serie A. I granata di Marco Baroni vogliono tornare a vincere dopo tre pareggi consecutivi, tra cui l’ultimo nel derby con la Juventus, per rilanciarsi verso le posizioni europee. L’ex Lazio e Lecce dovrà fare a meno di pedine importanti come Simeone e Ismajli, mettendo alla prova la sua capacità di adattamento contro una delle compagini più in forma del campionato. Il Como di Cesc Fàbregas, infatti, arriva all’ombra della Mole con rinnovata fiducia, imbattuto dalla seconda giornata e forte di un gruppo compatto e organizzato. Le due squadre, divise da soli quattro punti, si preparano a una sfida tattica e intensa. Una sfida aperta e incerta, da vivere fino al fischio finale Vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Torino Como.

TORINO COMO LIVE:

1′ – Il match è iniziato!

3′ – Clima freddo, ma atmosfera (almeno dentro lo stadio) decisamente calda. Si fa sentire la Curva Maratona, presenti anche tantissimi fan lombardi

5′ – Posseso palla Como: i ragazzi di Fabregas mantengono il pallone

6′ – Occasione Como: spizzata di Morata. Il colpo di testa dell’ex Milan e Juve termina a lato

10′ – Il Torino fatica a costruire. Bloccate sul nascere tutte le possibili ripartenze granata

15′ – Ci prova Zapata! Murato il suo tiro-cross

18′ – Buon traversone di Pedersen. Nessun granata arriva all’appuntamento col gol, ma il Torino sta crescendo

22′ – Buon momento del Torino: i granata ora mantengono il pallino del gioco

Torino (3–4-1-2): Paleari; Tameze, Maripan, Masina; Pedersen, Asslani, Casadei, Lazaro; Vlasic, Ngonge, Zapata. A disposizione: Popa, Israel, Ilkhan, Aboukhlal, Anjorin, Dembele, Coco, Nkounkou, Biraghi, Gineitis, Njie. Allenatore: Baroni.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, D. Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez; Morata. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Caqueret, Douvikas, Alberto Moreno, Kuhn, Baturina, Posch, Vojvoda, Van Der Brempt, Cerri. Allenatore: Fabregas.

