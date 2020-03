Torino, De Silvestri non utilizza giri di parole: «A casa!»

Torino, De Silvestri sui social non utilizza giri di parole per invitare tutti a rispettare il decreto del Governo: «A casa!»

L’Italia sta attraversando senza ombra di dubbio uno dei momenti più delicati della propria storia recente. E anche i calciatori, in tema, cercano di sensibilizzare i tifosi e non soltanto alla massima cautela.

Quella necessaria, d’altronde, ad affrontare un’emergenza sanitaria come quella in corso. Per la quale anche Lorenzo De Silvestri sta facendo sentire la sua voce: «Casa! Home!», ha ribadito l’esterno del Torino sui propri social.

