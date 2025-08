Torino, i tifosi ‘chiamano’ Elmas: il (doppio) indizio social e il punto sulla trattativa 

I tifosi del Torino sognano il ritorno di Eljif Elmas in granata, ecco gli indizi social e la situazione sulla trattativa di calciomercato

Su un fatto non ci sono dubbi: il Torino ha bisogno dell’acquisto di (almeno) un nuovo innesto per il proprio attacco da completare prima della fine della sessione estiva del calciomercato. Due, se non di più, qualora Tonny Sanabria – tra i tesserati granata attualmente più vicini all’addio – o un altro giocatore dovesse a tutti gli effetti salutare la squadra allenata da Marco Baroni nei prossimi giorni.

A confermare l’esigenza dei sabaudi d’altronde ci ha pensato lo scorso venerdì il patron Urbano Cairo in persona nel corso della conferenza di presentazione del tecnico ‘pescato’ dalla Lazio. «Per completare la rosa ci mancano tre giocatori: un terzino sinistro, un esterno e un terzo calciatore, non diciamo il ruolo. Una carta coperta», ha spiegato l’imprenditore alessandrino. Prima della chiosa: «Poi, se esce qualcuno, sicuramente lo sostituiremo».

Che sia Eljif Elmas il rinforzo a cui alludeva il presidente nelle sue dichiarazioni? Se lo augura più di qualche fan granata, desideroso di ri-vedere il talento macedone sbarcare all’ombra della Mole. Già, perchè – qualora il nativo di Skopje dovesse effettivamente fare ritorno al Torino – per lui si tratterebbe di un secondo capitolo in Piemonte, dopo la parte conclusiva della passata stagione vissuta nel capoluogo in prestito dal Lipsia. In quell’occasione lo stesso Cairo decise di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro, lasciando così che il classe ‘99 facesse rientro in Germania al termine del campionato.

E adesso? Come anticipato dal portale ToroZone la scorsa settimana, da ‘casa’ Elmas sarebbe arrivato il via libera per il ritorno al Torino. Parallelamente, lo stesso Lipsia – desideroso di cedere, questa volta a titolo definitivo, il giocatore – avrebbe nuovamente rinsaldato i contatti col club di Via Viotti per valutare gli estremi di una seconda operazione.

Semplici, per il momento, rumors di mercato insomma, ma sufficienti – come anticipato – per alimentare l’entusiasmo di buona parte dei tifosi granata. Lo testimoniano d’altronde le centinaia di messaggi depositati dai sostenitori sotto l’account Instagram dell’ex Napoli. Lo stesso account dal quale Elmas si è da poco complimentato (con un messaggio sotto il profilo ufficiale del Torino) per il rinnovo contrattuale del collega Alieu Njie. O dove, fanno notare in molti, il venticinquenne non ha ancora ‘levato’ il tag ‘Torino’ a fianco di Lipsia e Macedonia nella propria biografia. Timidi segnali, certo, forse – in parte – anche figli della naturale propensione a leggere tra le righe e a ingigantire ogni piccolo gesto come spesso accade in questi casi. Ma che, in attesa che le negoziazioni si facciano più concrete, confermano il solido legame ancora esistente tra calciatore, tifoseria e (forse) Torino. Che farà Cairo?