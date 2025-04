Torino, Elmas fa il punto sul futuro: dalle voci sul ritorno al Napoli al riscatto in granata 

Torino, Eljif Elmas fa il punto sul suo futuro, dalle voci sul ritorno al Napoli lo scorso gennaio alle possibilità di un riscatto in granata

«E’ stato emozionante tornare qui». Inizia così la conferenza stampa di Eljif Elmas ai margini di Napoli Torino. E d’altronde, considerando il passato del macedone, non poteva che essere altrimenti. Cinque anni (a cavallo tra il 2019 ed il 2024) per lui alle Pendici del Vesuvio, con tanto di 143 incontri e ben 14 gol in cassaforte. Più che pensare a quanto vissuto in terra campana però, attualmente il classe ‘99 sembra avere lo sguardo rivolto al futuro.

Parte preponderante del ‘multilaterale’ imbastito coi giornalisti dopo il match di Serie A vinto per 2-0 dai padroni di casa infatti, ha toccato da vicino l’annosa questione legata al suo contratto col club piemontese. In estate la scuderia di Via Viotti dovrà sborsare ben 17 milioni di euro (cifra tutt’altro che banale per le casse di Urbano Cairo) per riscattare il suo cartellino dal Red Bull Lipsia (attuale proprietaria). Sentiamo cosa ne pensa il diretto interessato a riguardo. Le dichiarazioni di Elmas nella sala conferenze del Diego Armando Maradona.

Che impatto col Torino…

«Sto andando bene, ho avuto un buon inizio, ma posso fare meglio. Dopo più di un anno non era facile tornare a giocare in Italia, per questo penso che ho fatto bene finora»

Ma il futuro di Elmas ‘parla’ granata?

«Non so ancora del mio futuro, sto cercando di dare il massimo. Vedo partita dopo partita. Qualcosa succederà, ma non so cosa faranno i presidenti Torino e Lipsia»

E se fosse Elmas stesso a dove decidere?

«In questo momento mi sto trovando benissimo. Sono contento di essere tornato in Italia. A Torino ci sono giocatori e un allenatore forti. E’ ancora presto di parlare del mio futuro, quindi vedremo»

La verità sulle voci di un possibile ritorno a Napoli lo scorso gennaio…

«C’era un qualcosina ma non so quanto fosse vero, me ne avevano parlato gli agenti, non so. Se gli azzurri sono favoriti per vincere lo scudetto? Da tifoso del Napoli è ancora presto, gli auguro il meglio e spero che vincano il campionato»