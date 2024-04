Torino, la carica del Filadelfia per il derby con la Juventus - VIDEO

In previsione del derby Torino-Juventus i granata hanno organizzato un allenamento a porte aperte, questa la carica dei tifosi al Filadelfia

(Inviato allo Stadio Filadelfia) Torino-Juventus è ormai alle porte. Tra poco più di 56 ore i granata ospiteranno la squadra allenata da Massimiliano Allegri in occasione del 185° derby della Mole.

La stracittadina piemontese, oggi più che mai, ha tutti i presupposti per regalare grande spettacolo ed emozioni forti ai tifosi di ambo le sponde del Po. Se Duvan Zapata e compagni proveranno a tutti i costi a mantenere in vita le pur fievoli speranze di qualificazione europea. Dusan Vlahovic e i suoi non hanno alcuna intenzione di perdere terreno nell’avvincente corsa Champions.

Lo sa bene Ivan Juric, che in data odierna, si è subito immedesimato nell’atmosfera Derby. Il Torino ha infatti per l’occasione scelto di sottoporsi ad un allenamento a porte aperte. E, come ampiamente prevedibile, la reazione del Filadelfia ha tenuto fede alle aspettative.

In tantissimi si sono riversati infatti sulle tribune dell’impianto sportivo, un tempo casa di Valentino Mazzola. Qualche dozzina di centinaia di supporters sabaudi ha quindi avuto modo di visionare con attenzione la seduta dei propri beniamini. Cori, applausi e qualche naturale sfottò ai rivali bianconeri come si può vedere nel filmato realizzato da Calcionews24. Insomma, ora il derby è veramente alle porte.