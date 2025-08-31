Torino Fiorentina, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la seconda giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Il conto alla rovescia è terminato, il semaforo verde per Torino Fiorentina è in procinto di scattare. Alle 18e30 granata e gigliati – le cui tifoserie ricordiamo, sono unite da un profondo gemellaggio – si sfidano tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino. L’occasione, naturalmente, è quella offerta dalla seconda giornata del campionato di Serie A. I piemontesi per rialzare la testa dopo l’indecorsa sconfitta maturata sul campo di San Siro all’esordio contro l’Inter (5-0 nei confronti della squadra di Chivu), i toscani per dare continuità al passaggio del turno in Conference League e trovare i primi tre punti del campionato (i ragazzi targati Stefano Pioli hanno pareggiato per 1-1 contro il Cagliari nella prima). Insomma, non ci resta che attendere il calcio d’inizio: Vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Torino Fiorentina.

TORINO FIORENTINA LIVE:

🔴1′ – Inizia la partita

3′ – Che atmosfera sugli spalti! Tantissimi cori di reciproco affetto da parte di ambo le curve (che ricordiamo essere gemellate)

6′ – Partita fin da subito dura, maschia, ruvida: tanti contatti fisici tra le due compagini

7′ – OCCASIONE TORO: Simeone serve Casadei che a due passi dalla parta però colpisce De Gea in pieno corpo

12′ – Ritmi bassi: le due squadre non sembrano premere il piede sul pedale (per il momento), eccezion fatta per quella di Casadei non si registrano ancora vere occasioni da gol

16′ – Ricomincia la contestazione dei tifosi di casa: nel mirino il patron Urbano Cairo e il direttore tecnico Davide Vagnati

20′ – Fraseggio viola ora: la squadra di Pioli sembra mantenere il pallino del gioco in questi istanti, ma con difficoltà ricorre a verticalizzazioni. Difendono con ordine Maripan e compagni

23′ – Ci prova Kean in acrobazia: palla alta (e di parecchio)

30′ – Regna ancora la parità al Grande Torino quando arriviamo alla mezz’ora. Penuria notevole di opportunità da rete

34′ – OCCASIONE FIORENTINA: Israel devia su Piccoli! L’attaccante servito da Sohm tenta la via della conclusione di pura potenza, l’ex Sportin manda in angolo

40′ – OCCASIONE TORINO: Ilic serve Simeone che da distanza defilata tenta il tiro, paratona di De Gea che devia la sfera

🔴45′ – Fine primo tempo: la prima parte di questo Torino Fiorentina termina 0-0

🔴45′ – Inizia il secondo tempo: al via la seconda parte di questo Torino Fiorentina

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Simeone, Vlasic. A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Anjorin, Adams, Lazaro, Dembele, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni.

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Mandragora, Gosens; Gudmundsson; Kean, Piccoli. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Sabiri, Caviglia, Marì, Fazzini, Viti, Ndour, Fortini, Fagioli, Kouadio, Parisi. Allenatore: Pioli.