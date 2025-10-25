Torino Genoa, i convocati di Vieira per la sfida: c’è un importante ritorno in squadra per i rossoblù! Ancora assenti Stanciu e Marcandalli

Torino Genoa, tra i convocati di Vieira per la sfida dell’ottava giornata c’è un importante ritorno in casa rossoblù! Ancora assenti Stanciu e Marcandalli

Il Genoa ha convocato 26 giocatori per la sfida in trasferta contro il Torino (ore 12:30), valida per l’ottava giornata di Serie A 2025/2026. La buona notizia per il tecnico Patrick Vieira è senza dubbio il ritorno in squadra di Junior Messias, che sarà a disposizione per il match contro i granata. Tuttavia, continuano a mancare all’appello Stanciu e Marcandalli, ancora indisponibili.

Di seguito, l’elenco completo dei convocati per il Genoa:

Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva.

Difensori: Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Otoa, Sabelli, Vasquez.

Centrocampisti: Carboni, Cuenca, Ellertsson, Frendrup, Gronbaek, Malinovsky, Masini, Onana, Thorsby.

Attaccanti: Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Fini, Messias, Venturino, Vitinha.