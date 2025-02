Torino Genoa, Vanoli schiera subito Elmas e Casadei? La probabile formazione ed un dubbio per il tecnico

Torino Genoa di Serie A è alle porte e Paolo Vanoli pensa alla formazione da schierare, dall’ipotesi Elmas – Casadei dal primo al dubbio del tecnico

Un’altra settimana sta per concludersi e dunque, va da sé, un’altra giornata di Serie A è alle porte. Lo sa bene Paolo Vanoli che tra poco meno di 56 ore siederà in panchina tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino in occasione del match Torino Genoa. Parliamo della sfida valida per l’appuntamento numero 24 del massimo campionato italiano e che vedrà il club piemontese e la compagine ligure darsi battaglia sabato 8 febbraio alle ore 20e45 in punto.

Proprio in previsione della partita, una delle domande che attanaglia le menti ed erode i pensieri dei tifosi di fede granata concerne la possibilità che lo stesso Vanoli possa decidere di schierare fin dal primo minuto gli innesti arrivati dal mercato invernale. Di chi si tratta? Naturalmente di Salama, Biraghi, Elmas e Casadei.

Bene, se per i primi due le speranze sembrano poco più che esigue (entrambi si allenano con la squadra soltanto da martedì e dovranno far fronte ad una folta concorrenza nei rispettivi reparti), un discorso diverso meritano il macedono e l’ex Chelsea. L’infortunio di Njie e l’addio di Ilic hanno difatti squarciato una vera voragine nel cuore del centrocampo granata. Questo, al netto di come lo stesso Casadei sarà schierato all’interno del 4-2-3-1 sabaudo. In sostanza, se nei 2 di mediana (magari al fianco di Ricci) o nei 3 di trequarti (con Vlasic, Karamoh o proprio Elmas).

In ogni caso, è bene concludere l’analisi con due fatti inconfutabili quanto indicativi. Il primo: una risposta più concreta ai quesiti citati verrà con ogni probabilità manifestata dallo stesso Vanoli nella conferenza stampa in programma proprio alla vigilia di Torino Genoa. Il secondo: che il tecnico non ha mai mostrato ‘timori reverenziali’ verso i nuovi arrivati. Si pensi a Che Adams – approdato in estate e ‘utilizzato’ già alla prima stagionale col Milan – o ancor meglio a Walukiewicz, il polacco che ad agosto ha esordito contro il Venezia nel giorno stesso della sua ufficializzazione quale tesserato granata.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic, Pedersen, Coco, Maripan; Sosa, Ricci, Tameze (Casadei), Lazaro; Vlasic, Karamoh (Elmas), Adams.