Torino, partito il toto portieri: Vagnati sonda Gollini

Il Torino sta cercando il portiere per la prossima stagione e il nome di Gollini è tra i primi della lista. Vagnati sta sondando il terreno per l’estremo difensore dell’Atalanta.

In stagione ha giocato poco al Tottenham e tornerà alla Dea al termine del prestito. I granata ci pensano e potrebbe essere una strada buona per Gollini per ritrovare continuità e spazio. Le alternative sono Cragno del Cagliari e Meret, ma su di lui il Napoli sta cercando la chiave del rinnovo. Lo scrive Tuttosport.