Il Torino ha incontrato la Sampdoria per parlare di Jankto: l’esterno ceco è l’ultima idea dei granata di Giampaolo

Il Torino ha incontrato la Sampdoria per valutare il possibile trasferimento di Jakub Jankto, non convocato dal tecnico Claudio Ranieri in vista del match di Serie A contro la Fiorentina.

Il club granata, oltre a Gaston Ramirez, sogna l’innesto dell’esterno ceco per accontentare le richieste dell’allenatore Marco Giampaolo.