Torino, infortunio Lyanco: il difensore out col Brasile Under 23

Lyanco, in campo col Brasile U23 nella finale del Torneo di Tenerife, è uscito al 39′. Si teme l’infortunio per il difensore del Torino

Problemi in difesa per il Torino, che perde Lyanco durante la partita giocata col Brasile Under 23. Il granata è stato atterrato al 32′ con un intervento sulla caviglia destra e costretto poi a uscire al 39′ per problemi fisici. Brutte notizie quindi per Walter Mazzarri.

La nazionale di Lyanco è inoltre uscita sconfitta dalla finale del Torneo di Tenerife, avendo perso per 1-0 contro l’Argentina.