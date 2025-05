Torino Inter, Inzaghi: «Se crediamo ancora allo scudetto? Non è nelle nostre mani ma faremo di tutto! Vi spiego la posizione in campo di Zalewski»

Torino Inter, Simone Inzaghi ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di campionato

Intervenuto nel corso del prepartita di Torino Inter, Simone Inzaghi, ha presentato così la gara di oggi valevole per il 36° turno del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

QUANTO HO DORMITO LA NOTTE DOPO LA VITTORIA COL BARCELLONA? – «Siamo chiaramente tutti molto soddisfatti per quello che abbiamo fatto, per aver regalato alla nostra gente una partita del genere, ma sappiamo che abbiamo un ultimo passo da fare che sarà quello più importante. Partite come quella di martedì sono bellissime da vivere e da fare vedere alla nostra gente».

QUANTO E’ ANCORA VIVA LA SPERANZA SCUDETTO? – «Adesso sappiamo che chiaramente non è nelle nostre mani ma noi faremo di tutto. Oggi abbiamo dovuto lasciare a casa qualche giocatore che aveva problemi abbastanza importanti, mentre altri che son venuti qua non potevano giocare la partita per intero. Ma sono sicuro che faremo un’ottima partita».

SULLA POSIZIONE DI ZALEWSKI – «Si alzerà, giocherà vicino a Taremi con Correa. E’ un giocatore di assoluta qualità, quindi farà una grande partita. 3-4-3? Può essere. In alcune occasioni si abbasserà e farà la mezzala, abbiamo i nostri principi. Non c’è nessun problema. Sappiamo che in quella zona del campo non avevamo altri giocatori che potessero partire dall’inizio».