Torino, Mazzarri: «Gli episodi hanno condizionato tutto»

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, commenta la sconfitta contro l’Inter: ecco le parole dell’allenatore granata

MAZZARRI – «Quando subisci due gol così con l’Inter dopo diventa tutto molto difficile. L’Inter non perdona questi errori. Gli episodi hanno condizionato tutto, meglio parlare il meno possibile. Diciamo che eravamo in dieci e i difensori guardavano Belotti che era fuori. Ovviamente è una battuta, non si possono commettere errori del genere, neanche in dieci».