Torino, quanto affetto per Ismajli e Aboukhlal: il racconto dell’evento – VIDEO

Quanto affetto a Torino per Ardian Ismajli e Zakaria Aboukhlal, ecco foto e video esclusivi dell’evento e i retroscena dell’incontro odierno, cosa è successo ai due in maglia granata

(Lorenzo Bosca – Inviato al Torino Fc Store di Corso Agnelli a Torino). Poco più di un centinaio – forse centocinquanta – tifosi del Torino questo pomeriggio hanno accolto con grande affetto ed entusiasmo Ardian Ismajli e Zakaria Aboukhlal presso il Torino Fc Store di Corso Agnelli. L’occasione è stata quella offerta dal Meet and Greet (dall’inglese, letteralmente, “incontra e saluta”) organizzato dal club calcistico piemontese nel proprio punto vendita che trova ubicazione a due passi dallo Stadio Olimpico Grande Torino. I due calciatori, approdati sul posto qualche giro d’orologio dopo le 18, hanno così firmato le proprie cartoline, immortalato foto, scattato selfie e scambiato qualche battuta con i sostenitori; cercando naturalmente di accontentarli tutti.

Il difensore kosovaro naturalizzato albanese e l’esterno olandese naturalizzato marocchino sono due degli ultimi arrivati in casa Torino, entrambi capitolati all’ombra della Mole nella finestra di calciomercato che si è appena conclusa. Sia Ismajli che Aboukhlal (quest’ultimo è subentrato nella ripresa) sono reduci dal ‘sacco di Roma’: il successo conquistato dalla formazione sabauda ai danni di quella allenata da Gian Piero Gasperino lo scorso fine settimana nella capitale.

Dopo un inizio di stagione tutto sommato complicato per gli uomini di Baroni (vedi l’esordio con ko per 5-0 contro l’Inter), ora tocca a loro due dare continuità all’ultima vittoria. Domenica al Grande Torino arriverà l’Atalanta targata Ivan Juric, reduce peraltro dall’impegno europeo infrasettimanale contro i transalpini del Paris Saint Germani. Ecco per Ismajli e Aboukhlal dunque, un pieno carica di motivazione extra dallo stesso pubblico che domenica sarà allo Stadio desideroso di godersi una prestazione di livello da parte dei propri beniamini. Vediamo qui riportati video e foto ripresi dalle telecamere di CalcioNews24 presente sul posto questo pomeriggio per raccontare quanto accaduto