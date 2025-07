Torino, Israel o Falcone per il dopo Milinkovic? Il punto sulla porta granata. Ma da Napoli…

Torino, Franco Israel o Wladimiro Falcone per il dopo Vanja Milinkovic? Ecco il punto sulla porta dei granata, mentre da Napoli…

(Lorenzo Bosca – Inviato a Prato Allo Stelvio). Porte girevoli in casa Torino o, per meglio dire, porta girevole. Il fascicolo estremo difensore infatti rimane al centro delle dinamiche del calciomercato estivo dei piemontesi, con il direttore tecnico dei granata Davide Vagnati impegnato su un duplice fronte. Da un lato, perfezionare la trattativa per la cessione dell’attuale portiere Vanja Milinkovic Savic. Dall’altro, sostituire il serbo con un nuovo profilo (possibilmente) nel minor tempo possibile.

Iniziando dal numero 32 del Torino, non è ancora arrivato il semaforo verde per il trasferimento al Napoli. Il club partenopeo – ormai non ci sono più dubbi – pagherà la clausola rescissoria da circa 18 milioni di euro valida per l’Italia; assicurandosi così il profilo chiesto da Antonio Conte per affiancare Alex Meret. Sabaudi e campani, parallelamente, stanno trattando anche per Cyril Ngonge: l’esterno azzurro pupillo di Marco Baroni sempre più vicino a compiere il percorso inverso, per quanto – giusto ricordarlo – le due operazioni siano ormai impostate su binari differenti.

In attesa di un via libera che potrebbe arrivare nei primissimi giorni della prossima settimana, Milinkovic sta continuando ad allenarsi insieme al resto della squadra. Pur non avendo preso parte (a scopo precauzionale) all’amichevole pareggiata ieri contro l’Ingolstadt, questa mattina il portiere ha completato tutta la seduta come da programma. Anche nel pomeriggio il nativo di Ourense ha seguito i compagni in piscina, dove è proseguita la preparazione atletica dei granata sotto lo sguardo dello staff.

E ora? Come anticipato, non appena Vanja strapperà un biglietto di sola andata per Napoli il Torino dovrà trovare il suo sostituto. A tal riguardo, in pole position c’è da segnalare il nome di Franco Israel. Il club di Via Viotti – proprio in attesa di perfezionare l’addio di Milinkovic – avrebbe bloccato il portiere dello Sporting. Qualora il colpo dovesse concretizzarsi (la valutazione si aggira intorno ai 5 milioni di euro) a beneficiarne ci sarebbe anche la Juventus (ex squadra del venticinquenne uruguagio) che detiene il 50% dell’eventuale rivendita del calciatore. Sempre più defilato, invece, appare il profilo di Wladimiro Falcone. Anche il talento del Lecce era stato sondato negli scorsi giorni: troppo elevata, però, la richiesta di 10 milioni di euro avanzata dalla scuderia pugliese.