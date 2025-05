Torino Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match

Appuntamento alle 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match del 36° turno di Serie A: seguilo live con noi

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Neanche il tempo di godere del successo contro il Barcellona che Simone Inzaghi torna in campo. Questa volta però, la cornice non è lo Stadio di San Siro, bensì il Grande Torino e la musica non è quella della Champions League ma della Serie A, giunta alla giornata numero 36 del proprio campionato. Davanti al tecnico meneghino ecco dunque Paolo Vanoli, deciso a strappare un successo nella penultima apparizione dinanzi ai propri tifosi. Non ci resta che attendere per il calcio d’inizio alle 18: vediamo di seguito cronaca, sintesi e diretta LIVE di Torino Inter.

TORINO INTER LIVE 0-0

1′ – Il match è iniziato!

3′ – Partita sospesa: due tifosi sembrebbero caduti dal secondo al primo anello. Soccorsi in corso

5′ – Ricomincia la partita!

TABELLINO:

TORINO (4-2-3-1): 32 Milinkovic-Savic; 21 Dembelé, 13 Maripan, 5 Masina, 34 Biraghi; 28 Ricci, 66 Gineitis; 20 Lazaro, 10 Vlasic, 11 Elmas; 18 Adams.

A disposizione: 1 Paleari, 17 Donnarumma, 4 Walukiewicz, 8 Ilic, 9 Sanabria, 22 Casadei, 23 Coco, 61 Tameze, 77 Linetty, 83 Perciun, 95 Cacciamani.

Allenatore: Paolo Vanoli.

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 59 Zalewski, 21 Asllani, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 11 Correa.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco, 48 Re Cecconi, 52 Berenbruch, 53 Topalovic, 56 Spinaccé.

Allenatore: Simone Inzaghi