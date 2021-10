Torino, Juric: «Ci voleva questa vittoria. Importanti Belotti e Sanabria»

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato dopo il successo della squadra granata ai danni del Genoa: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Ivan Juric ha parlato nel post partita di Torino-Genoa.

PARTITA – «Sono felice perché una vittoria così ci voleva. Vincere non è facile e c’è tanto su cui lavorare, ma dopo aver fatto buone prestazioni con pochi punti era importante tornare alla vittoria. Oggi potevamo fare prima il terzo e il quarto gol, non l’abbiamo fatto e siamo stati puniti dal Genoa e dalla loro grande qualità. Per oggi va bene».

GOL SEGNATI – «Abbiamo la qualità di rubare palla e poi ripartire, poi Ansaldi sulla fascia è un fenomeno. Sul terzo gol si è vista la potenza dei nostri attaccanti e dei nostri trequartisti. Il loro rientro è fondamentale».

GOL SUBITI – «Dobbiamo analizzarli bene, anche se il Genoa ha mostrato la sua qualità. C’è stato qualche errore, ma stasera voglio essere positivo e pensare alle cose buone che abbiamo fatto vedere. Quando giochi bene e non vinci non piace a nessuno. Agli errori inizieremo a pensare da domani».

ATTACCANTI – «Sanabria ha fatto gol e assist e ci ha fatto giocare bene, Belotti quando è entrato mi è sembrato il giocatore di qualche anno fa. Una squadra forte deve sempre avere due attaccanti che danno garanzie come loro».