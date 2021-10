Genoa, Ballardini: «Noi più pericolosi nel primo tempo. Sono arrabbiato»

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, è stato intervistato dopo la sconfitta contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Davide Ballardini ha analizzato il ko del Genoa con il Torino.

PARTITA – «Nel primo tempo non abbiamo concesso tanto, hanno segnato su errori nostri. Il Torino ha tanta qualità, se sbagli contro di loro paghi. Abbiamo avuto più occasioni nel complesso».

CAMBI – «Bisognava mettere un giocatore con caratteristiche offensive. Ripeto, loro nel primo tempo non hanno tirato in porta ad esclusione dei gol. E’ un momento così, siamo poco attenti e poco decisi in fase difensiva in certe occasioni. Questo è l’errore grave, non puoi regalare le prime due reti».

CAICEDO E DESTRO – «Non vediamo l’ora di avere entrambi a disposizione al 100%. Non vediamo l’ora di vedere in campo Caicedo per più minuti».

KALLON – «Ci sono dei momenti. A volte è partito dall’inizio ed è stato meno incisivo, a differenza di quando è subentrato. Dà fastidio agli avversari. Parliamo di lui come di Cambiaso. Siamo contenti di averli».

ROVELLA – «Il suo ruolo è quello di regista e sta facendo delle grandi partite, quindi bene così».

SITUAZIONE – «Sono arrabbiatissimo. Conosco i giocatori e le loro qualità, ci alleniamo faticosamente in settimana e sono arrabbiato per questi errori che compromettono le partite. Non ci sta. Sono arrabbiato in primis con me stesso, perchè il primo responsabile sono io. Preoccupato? Quello mai».