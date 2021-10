Genoa, incontro con il sindaco per il nuovo stadio: i dettagli

La nuova proprietà del Genoa ha incontrato il sindaco della città Marco Bucci: argomento principale il nuovo stadio

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha incontrato a Palazzo Tursi la nuova proprietà del Genoa (777 Partners) per discutere degli investimenti cittadini del nuovo gruppo e dello stadio. Il primo cittadino ha commentato: «Abbiamo parlato praticamente quasi solo di investimenti, che ovviamente non vi posso riportare». Il capitolo Luigi Ferraris, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà sicuramente stato toccato, coinvolgendo anche la Sampdoria.

