Genoa, 777 Partners ha trovato un nuovo proprietario? La risposta di Blasquez; e su Balotelli...

Il Genoa ha un possibile compratore? Le ultime sulla situazione societaria con il fondo 777 Partners e anche il mercato con l’interesse per Balotelli

Il Genoa ha trovato un nuovo proprietario? Come riportato dal Secolo XIX, James Pallotta, imprenditore americano ed ex presidente della Roma dal 2012 al 2020, avrebbe iniziato alcune discussioni preliminari con 777 Partners, fondo proprietario della società in profonda crisi. Il quotidiano avrebbe chiesto informazioni sul possibile cambio ai vertici all’amministratore delegato rossoblù Andres Blazquez, che però ha risposto che «non c’è nulla di vero».

Intanto la dirigenza prepara tre colpi per il mercato di gennaio, ma tra questi non ci sarebbe Balotelli: le ultime prestazioni di Pinamonti, specie la doppietta al Bologna, avrebbe convinto Gilardino, che sul possibile arrivo di Super Mario aveva commentato così: «Godiamoci Andrea e questo punto. Conosco Mario, ho giocato con lui, conosco le sue qualità tecniche. Faremo delle valutazioni in tal senso, dovremo valutare il periodo degli indisponibili e quando rientreranno. Sono fondamentali i recuperi di Vitinha e Messias, parlo degli attaccanti. Tre settimane fa ho detto che era difficile trovare degli svincolati pronti, ora dico che valutiamo».