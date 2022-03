Torino, benzina verde per Juric: ora i granata hanno bisogno di nuove energie

Il Torino per risollevarsi potrebbe affidarsi alla gioventù: Juric in questo finale ha bisogno di nuove energie

Il Torino deve ritrovare freschezza e serenità per questo finale di stagione. I numeri di Juric in queste ultime settimane non sono incoraggianti, ma serve lavorare per uscire dalla situazione.

Il tecnico potrebbe portare una ventata di freschezza in queste ultime giornate e affidarsi ad alcuni giovani. In porta potrebbe toccare a Gemello, visto anche i periodi non proprio positivi di Berisha e Milinkovic Savic. In mezzo al campo occasione per Ricci, arrivato a gennaio e che ancora non è entrato nelle rotazioni granata. Stesso discorso per Seck, soltanto qualche apparizione e con lui in avanti cerca posto anche Pellegri, che deve risolvere la sua fragilità muscolare. Benzina verde per Juric per provare ad un uscire dalla ‘crisi’.