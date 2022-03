Torino, Juric: «Abbiamo preso un gol ridicolo. Troppe cose che non vanno bene»

Le parole del tecnico del Torino, Ivan Juric, in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Genoa

LA PARTITA – «La partita l’abbiamo approcciata bene, mettendo pressione agli avversari. Abbiamo preso un gol abbastanza ridicolo sulla prima cosa che abbiamo sbagliato. Penso che il primo tempo abbiamo fatto delle cose giuste, nel secondo tempo invece abbiamo fatto male, tanti errori tecnici. E’ un periodo negativo dal punto di vista dei risultati».

LE MOTIVAZIONI – «Sarebbe grave se avessero pesate le motivazioni differenti, non credo che sia questo il motivo della prestazione. Ancora bisogna conquistare la salvezza, sarebbe grave non avere motivazioni. Nel primo tempo abbiamo creato, preso una traversa, provocato l’espulsione di un avverbio ma nel secondo tempo abbiamo fatto male. Non siamo riusciti a fare un’azione, saltare un uomo. Quando una squadra si mette dietro bisogna anche fare un dribbling. I giocatori che sono entrati non sono riusciti a dare quello che mi aspettavo. Ci sono troppe cose che non vanno bene in questo momento. Quando non fai risultati per un lungo periodo vuol dire che qualcosa manca».

LE PRESTAZIONI – «E’ troppo lungo il periodo senza vittorie, abbiamo fatto sì alcune buone prestazione dove ci è girato male ma adesso stiamo buttando via e sprecando troppo. Per parlare di buon campionato non dobbiamo più prendere gol negli ultimi minuti, non prendere gol come oggi. Poi è vero che si arriva da due anni disastrosi per dire che facciamo bene bisogna migliorare tante cose».

PROBLEMI IN PORTA – «Milinkovic-Savic ha fatto bene nella prima parte di campionato poi ha fatto degli errori e perso sicurezza, Berisha ha fatto bene due partite, poi oggi… Adesso diventa anche difficile giudicare. Ora c’è la sosta e devo pensare a chi giocherà poi».