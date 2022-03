Torino, Juric al bivio: Berisha o Gemello per sostituire Milinkovic Savic?

Ivan Juric per la seconda volta in stagione si trova a dover scegliere il portiere per sostituire l’assente Milinkovic Savic

Ivan Juric e il suo Torino dovranno affrontare il Bologna nel weekend per una sfida delicata per i granata. Al tecnico mancherà per la seconda volta in stagione il portiere titolare, Milinkovic Savic.

Berisha o Gemello? Questa la scelta che dovrà fare l’allenatore, che nell’ultimo precedente aveva optato per la prima in A il classe 2000. Gemello aveva ripagato la fiducia del mister chiudendo la porta a Vlahovic e compagni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.