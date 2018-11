Torino ko col Parma, Baselli ordina: «Resettare e ripartire»

Momento difficile per il Torino, Baselli scuote la squadra: «La sosta ci permetterà di ricaricare le pile e di ripartire».

Stop inaspettato per il Torino di Mazzarri. Tutti si attendevano un risultato positivo dopo la bella vittoria di Genova con la Sampdoria, e invece è arrivata una pesante sconfitta interna con il Parma. Il centrocampista Daniele Baselli, che ha segnato la rete del 2-1, ha parlato nel post partita e provato a scuotere la squadra, chiamata a dare risposte importanti sul campo dopo la sosta.

«Dobbiamo subito resettare e ripartire. – ha affermato il giocatore granata – Arrivavamo da delle buone prestazioni, è un vero peccato perdere questa partita perchè ci poteva permettere di fare il salto di qualità. Non siamo stati bravi ad entrare in partita come avremmo dovuto, ma questo è anche merito del Parma che complessivamente ha fatto un’ottima gara».

«Ci hanno messo molto in difficoltà, – ha ammesso ancora Baselli – noi abbiamo cercato di reagire, riuscendo anche a riaprire la partita, ma purtroppo non è bastato. Nel momento in cui eravamo sotto tutto è diventato molto più complicato, tenendo conto che sono letali in contropiede». Dopo la sosta della Serie A per gli impegni delle Nazionali, i granata saranno impegnati in trasferta alla Sardegna Arena contro il Cagliari: «Adesso fortunatamente c’è la sosta, – ha concluso Baselli – che ci permetterà di ricaricare le pile e di affrontare al meglio i rossoblù. Dobbiamo lavorare per ripartire».

