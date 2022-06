Torino, Kumbulla per il post Bremer. La Roma su Ndicka

Il Torino valuta Kumbulla per sostituire Bremer. In caso di cessione la Roma punta su Ndika dell’Eintracht Francoforte

Movimenti in difesa sia per la Roma che per il Torino. Con l’addio di Bremer, i granata guardano in casa giallorossa per il sostituto. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, piace Kumbulla.

In caso di partenza, la Roma si muoverebbe su Ndika dell’Eintracht Francoforte. il difensore piace a Campos e Mourinho, ma i tedeschi, nonostante la scadenza nel 2023, lo valutano 20 milioni di euro.