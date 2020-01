Torino, la squadra di Mazzarri in ritiro a Novarello dopo la batosta incassata dall’Atalanta e alla vigilia della Coppa Italia

Scelta singolare per il Torino, all’indomani del clamoroso tracollo per 7-0 patito sabato sera per mano dell’Atalanta. I granata, infatti, da ieri mattina sono in ritiro a… Novarello.

Il club ha optato per il centro sportivo di Granozzo con Monticello, quartier generale del Novara, per trovare serenità rispetto ad un ambiente – quello “di casa” a Torino – in questo momento tutto fuorché ispiratore. Ma anche per la collocazione geografica, a metà tra Torino e Milano, dove domani sera i granata saranno di scena contro il Milan per i quarti di finale di Coppa Italia.