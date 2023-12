Torino, l’ambizione di Cairo: «Vogliamo fare un grande campionato»

Le parole di Urbano Cairo, presidente del Torino, sugli obiettivi della squadra granata in Serie A. I dettagli

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato rilanciato le ambizioni dei granata a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «Noi dobbiamo crederci. Perché, veramente, se la squadra ci crede, e se tutti ci credono, si può disputare un grande campionato. Detto questo, andiamo avanti partita per partita: domenica andremo a Frosinone contro una squadra che ha solo un punto meno di noi. Questo vuol dire che sta facendo un grande campionato. Dopo avremo l’Empoli e l’Udinese in casa: da qui a Natale dobbiamo fare un grande finale di anno, focalizzati totalmente come avvenuto contro l’Atalanta. E credendoci sempre, perché questa è una squadra che può fare bene. E noi abbiamo un grande mister: Juric ha davvero preparato la sfida contro Gasperini in una maniera fantastica».