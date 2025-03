Torino, sorrisi e sudore verso la Lazio: ecco il ‘team vincente’ nella seduta e le ultime dall’infermeria – FOTO

Torino, sorrisi e sudore tra le mura del Filadelfia verso la gara contro la Lazio, ecco qui il ‘team vincente’ nella seduta odierna, il punto dall’infermeria

Splende il sole su Torino, in un giovedì straordinariamente caldo per il mese di marzo. Lo sanno bene Paolo Vanoli e i suoi giocatori, che quest’oggi sono scesi in campo tra le mura del Filadelfia per una nuova seduta di allenamento. Il match in arrivo è, naturalmente, quello contro la Lazio. Parliamo della gara di cartello per quanto concerne la giornata numero 30 del calendario di Serie A, in programma per lunedì 31 marzo alle alle 20e45.

In attesa che anche gli ultimi nazionali tornino a piena disposizione dell’ex mister del Venezia (complice fuso orario e volo intercontinentale i sudamericani Maripan e Sanabria indosseranno gli scarpini unicamente da domani) dall’infermeria granata arrivano notizie decisamente incoraggianti. Valentino Lazaro e Sebastian Walukiewicz hanno infatti smaltito le rispettive noie muscolari, dunque anch’essi prenderanno parte alla spedizione nella Capitale.

Foto Masina allenamento Torino pre Lazio

Proprio l’ex Inter tra l’altro, insieme a Casadei, Donnarumma, Borna Sosa, Tameze, Vlasic e Masina, deve essersi assicurato la classica partitella tra compagni di fine esercitazione. Ecco la foto diramata dal difensore marocchino sul proprio profilo Instagram che lo dimostra.