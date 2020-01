Torino: le difficoltà nel servire Verdi e Berenger

Il Torino non riesce a servire Verdi e Berenguer nel migliore dei modi. Si preferisce giocare sul lungo

Nonostante il Torino giochi stabilmente con due fantasisti come Verdi e Berenguer alle spalle di Belotti, il granata continua ad avere enormi problemi in fase di rifinitura. Quella di Mazarri è una squadra che attacca e sviluppa principalmente tramite cross e palle lunghe.

Non ha uno sviluppo della manovra più elaborato in grado di trovare i trequartisti tra le linee. Un esempio nella slide sopra: Izzo bypassa Verdi e Berenguer, lanciando lungo per Belotti. Il Toro quasi rinuncia a risalire palla a terra.