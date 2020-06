Torino, Longo: «Contento della vittoria. Siamo ancora vivi»

Moreno Longo ha commentato la vittoria ottenuta contro l’Udinese: le dichiarazioni dell’allenatore del Torino

Moreno Longo, allenatore del Torino, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria conquistata contro l’Udinese.

EDERA – «Quando le cose portano punti, funzionano sempre. Per sostenere due attaccanti come Belotti e Zaza dobbiamo far agire Edera dietro, sta lavorando molto bene. Sfruttiamo il suo entusiasmo per continuare su questa strada».

SOFFERENZA – «Giocando ogni tre giorni c’è il rischio che le partite cambino volto improvvisamente. La sofferenza ci può stare, fa parte del momento. Peccato comunque non aver portato a casa il bottino pieno, ma non diamo per scontato nulla».

SALVEZZA – «Sono contento della vittoria esclusivamente per la squadra, che arrivava da sette sconfitte consecutive. Dovevamo ritrovare spirito, orgoglio e compattezza per dimostrare a tutti che siamo vivi. L’unica cosa che mi interessa è vedere una squadra che lotta fino al novantesimo per raggiungere l’obiettivo».