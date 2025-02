Torino, Lo Russo sullo Stadio: «Lavoriamo per la cittadella del Toro». Il punto su ipoteche, Robaldo e cosa può succedere ora

Torino, arrivano novità importanti in merito al futuro dello Stadio Olimpico, le parole del Sindaco Lo Russo, il punto sulle ipoteche e cosa succede ora

Continua a tenere banco il futuro dello Stadio Olimpico Grande Torino. Parliamo naturalmente dell’impianto sportivo comunale che dal 2006 ospita le partite casalinghe della compagine granata, sul quale a giugno scadrà proprio il periodo di affitto concesso al club di Via Viotti. Lo sa bene il Sindaco Stefano Lo Russo, da mesi al lavoro – in stretto contatto col patron della società Urbano Cairo – nel tentativo di disincagliare la situazione.

Ricordiamo, che sullo stadio che trova ubicazione in Via Filadelfia, ‘pesa’ un’ipoteca vicina ai 38 milioni di euro; anch’essa in scadenza nel 2025. Ipoteca, peraltro ‘rimovibile’ dalla sola Agenzia delle Entrate. E non, quindi, per volontà del Comune. A tal proposito, questa mattina da Palazzo Civico è stata presentata un’istanza formale alla stessa Agenzia per procedere con l’eliminazione di tali ipoteche.

Proprio in questa direzione guarda la delibera approvata questa mattina – si legge nel comunicato diramato dal Comune nel merito – su proposta del Sindaco Stefano Lo Russo e dell’assessore allo Sport Domenico Carretta, dalla giunta comunale. Un atto di indirizzo – prosegue la nota – che si pone come obiettivo la valorizzazione delle potenzialità dello Stadio. Vediamo dunque le parole pronunciate dal primo cittadino, che in attesa che l’Agenzia delle Entrate possa (eventualmente) accogliere l’istanza prima citata, ha fatto così il punto della situazione:

LO RUSSO SULLO STADIO GRANDE TORINO – «L’interesse dell’amministrazione è quello del superamento delle ipoteche che bloccano di fatto ogni ipotesi di valorizzazione e investimento di lungo periodo. In attesa di sviluppi e visto l’approssimarsi della scadenza della concessione abbiamo tracciato un percorso amministrativo che consente di poter ragionare in modo positivo per il futuro».

La chiosa sul progetto della Cittadella del Torino: «Stiamo lavorando per poter dare corso a quella che, nel nostro programma, è il progetto della Cittadella del Torino, iniziata sbloccando l’iter della riqualificazione del Centro Sportivo Robaldo che era fermo da tanti anni e che procede secondo il cronoprogramma stabilito verso il prossimo 4 maggio, anniversario della tragedia del Grande Torino, in cui verrà inaugurato. Lo Stadio Olimpico è il cuore di questo nostro grande progetto e il passo di oggi va nella direzione di poterlo realizzare».