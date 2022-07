Torino, Lukic: «Mi sento pronto per la fascia da capitano». Le parole del centrocampista granata

Sasa Lukic, neo capitano del Torino, parla così a Torino Channel.

Le sue parole: «Mi sento bene, indossare la fascia da capitano del Toro è un onore e una soddisfazione, oltre ad una grande responsabilità. Ma sono pronto: non sono sopra ai miei compagni, ma tutti devono essere capitani. Non ho nessuna paura di indossarla. Un bravo capitano deve essere un esempio per tutti, in campo e fuori. Non sono uno di tante parole, ma quando dico qualcosa si sente. Mi piace che parlino tutti nello spogliatoio, voglio sentire positività e una bella atmosfera».