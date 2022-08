Torino, piace Makengo: le richieste dell’Udinese

Il Torino ha bisogno di un innesto in mezzo al campo e il profilo che piace è quello di Makengo dell’Udinese

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la richiesta dei friulani sarebbe di 15 milioni ma i granata sono convinti di poter chiudere tra i 10 e i 12 milioni. Juric in conferenza ha detto che in mezzo per completare la rosa serve un giocatore fisico e Makengo sarebbe l’ideale per le caratteristiche.