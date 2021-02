Torino, Mandragora calato perfettamente nel progetto di Nicola

Mandragora sembra essersi già ritagliato un ruolo di protagonista nel Torino di Davide Nicola. Il suo esordio è più che positivo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’esordio in granata di Rolando Mandragora è stato talmente tanto naturale da non sembrare neanche un esordio. Il centrocampista ex Udinese si è calato perfettamente nel progetto di Davide Nicola costituendo al fianco di Rincon un’asse di centrocampo capace di resistere, senza cedimenti, ad una rivale complicata come l’Atalanta.

RIMPIANTO GIAMPAOLO – Nel ruolo di mezzala in maglia granata Mandragora sembra essersi nuovamente ritrovato mettendo in campo una prestazione di quantità e qualità che ha spinto molti tifosi del Torino a chiedersi «Ma perché non l’abbiamo preso prima?».