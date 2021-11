Torino, Mandragora e Ansaldi ancora a parte: il report

Il Torino ha fornito il report dell’allenamento di questa mattina. Mandragora e Ansaldi hanno lavorato ancora individualmente

Tramite il proprio sito ufficiale, il Torino ha fornito il report della sessione odierna di allenamento.

COMUNICATO – «Sessione mattutina per il Torino con una partita di allenamento con la Primavera. Programma personalizzato per Ansaldi e Mandragora. La prima squadra riprenderà gli allenamenti mercoledì, in preparazione alla sfida di campionato contro l’Udinese in calendario allo stadio Olimpico Grande Torino lunedì 22 novembre alle 20.45».