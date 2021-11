Torino, Millico: «Voglio tornare e impormi in granata»

Il giovane attaccante di proprietà del Torino Millico ha parlato del suo sogno di tornare in granata

Vincenzo Millico, giovane attaccante del Torino in prestito al Cosenza, in una intervista al Corriere di Torino ha parlato del suo sogno di tornare a vestire la maglia granata.

TORNARE IN GRANATA – «Fin da inizio estate il direttore Vagnati voleva mandarmi a fare esperienza: il mio agente e io siamo sempre stati d’accordo, perché sono in una fase in cui devo giocare. Col Toro ho ancora altri due anni di contratto e vorrei tornare per impormi. Ora però devo mettermi i problemi fisici alle spalle. Se sto bene posso dire la mia».