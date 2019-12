Torino, Mazzarri: «Gara inspiegabile. Ma se giochiamo così…»

Torino, Mazzarri commenta il match contro il Verona: «Rientra tra le partiti difficili da spiegare. Ma se giochiamo così…»

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha commentato la rocambolesca rimonta subita dalla sua squadra ai microfoni di Dazn. Ecco il pensiero dell’allenatore:

«Quella di oggi rientra tra le partite incredibili che non si riescono a spiegare, noi abbiamo giocato una delle migliori sfide degli ultimi 2-3 anni fino al 3-0. Poi è successo un po’ di tutto, per come stavamo giocando credevamo di segnare ancora e chiudere con quattro o cinque reti all’attivo. Se si gioca così, non regaleremo punti a nessuno: oggi abbiamo fatto un primo tempo da manuale con gioco, pressing e le due fasi alternate molto bene».