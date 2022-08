Torino Meret, Milinkovic torna titolare ma i granata pensano al portiere del Napoli

Porte girevoli tra Napoli e Torino, in casa granata Milinkovic torna titolare ma piace sempre Meret degli azzurri

Milinkovic Savic è tornato tra i titolari in casa Torino. Juric lo ha utilizzato anche in mancanza di altre alternative. Da tempo i granata sono alla ricerca di un portiere e l’ipotesi Meret pare non essere ancora tramontata.

L’arrivo di Sirigu, il mancato rinnovo e il possibile arrivo di uno tra Kepa e Navas sta chiudendo gli spazi al giovane classe ’97. Ecco dunque che il Torino potrebbe tornare in corsa per Meret e consegnargli una maglia da titolare e fiducia, quella che gli è mancata a Napoli. Lo scrive La Stampa.