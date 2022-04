Torino-Milan anche sul mercato: tanti granata nel mirino rossonero

In Torino-Milan di domenica ci saranno diversi osservati speciali: da Bremer e Belotti, oltre a Pobega, Pioli li guarda tutti

Non solo la sfida sul campo, tra Torino e Milan sono tanti gli incroci di mercato previsti per la prossima sessione di trattative. E in primis c’è il nome di Andrea Belotti, nonostante nelle ultime settimane se ne parli molto meno. Il Gallo potrebbe anche rinnovare con i granata, eppure tiene sempre nel cassetto il sogno di approdare in rossonero. Intanto, in passato ha dimostrato di saper fare tanto male al Diavolo: sei gol in 17 sfide, nelle ultime due vittorie del Toro ci sono tre reti a firma Belotti.

Sfida particolare

Poi c’è l’emblematico caso di Tommaso Pobega: il centrocampista vivrà la sfida di domenica sera con il granata addosso, ma il suo cartellino è di proprietà del club rossonero. E sarà anche riposato dopo il forfait forzato di Salerno, con il turno di squalifica per somma di ammonizioni scontato proprio nella scorsa giornata all’Arechi. Juric lo ha provato di nuovo nel ruolo di trequartista, è da quella posizione che può provare a colpire la sua ex squadra. La formula del trasferimento, con il giocatore che passò sotto la Mole durante lo scorso calciomercato estivo in prestito secco, mandò su tutte le furie Juric, e a meno di colpi di scena clamorosi il classe 1999 è destinato a fare ritorno alla base a giugno.

Derby per Bremer

Il suo nome, però, potrebbe finire in mezzo si discorsi per Gleison Bremer, che piace a mezza serie A e anche al Milan. Per il brasiliano, quello di domenica sarà un altro esame contro una big: ne ha superati tanti, disputando grandi partite di fronte alle primissime della classe come Inter e Juventus e contro attaccanti di livello assoluto come Vlahovic e Osimhen. Ora il classe 1997 è pronto per la consacrazione definitiva e in estate si scatenerà un’asta al rialzo. E proprio nella città della Madonnina si stanno cominciando a muovere, con l’Inter pronta al derby tutto meneghino per cercare di arrivare a Bremer.