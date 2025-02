Torino-Milan, Vanoli annuncia: quel big non ci sarà

L’annuncio di Paolo Vanoli, allenatore del Torino, su un infortunio in vista della sfida contro il Milan in Serie A. Tutti i dettagli

Nella conferenza stampa in vista di Torino-Milan, Paolo Vanoli ha annunciato l’assenza di Borna Sosa per infortunio.

BORNA SOSA – «Mah…è’ stata una settimana buona con qualche defezione. Mi riferisco a Borna Sosa, che ha avuto una febbre che persiste e non penso di recuperarlo. Sta meglio, non credo che riesca a recuperare. Poi Adams ha avuto un affaticamento all’adduttore, niente di che ma oggi proverà in rifinitura. Walukiewicz è rientrato con Gineitis, per il resto tutto bene».

