Torino Milan, mossa a sorpresa di Allegri? Con l’infortunio di Fofana il tecnico pensa a questa mossa a centrocampo! Le ultime in vista del match

Torino Milan, mossa a sorpresa? Con l’infortunio di Fofana Allegri valuta un centrocampo più fisico per affrontare la squadra di Baroni

Il Milan si prepara a chiudere un ciclo particolarmente intenso con la difficile trasferta in casa del Torino, e le scelte di Massimiliano Allegri continuano a riservare sorprese. L’assenza di Youssouf Fofana, fermato da un infortunio, ha aperto un ballottaggio per il ruolo di mezzala destra accanto a Luka Modric e Adrien Rabiot. Una sfida che sembrava pendere verso un nome preciso, ma che nelle ultime ore ha subito un importante ribaltamento.

Loftus-Cheek scavalca Ricci nelle gerarchie

Secondo Sky Sport, il «ballottaggio» si è capovolto: Ruben Loftus-Cheek sarebbe ora in netto vantaggio su Samuele Ricci per una maglia da titolare. Fino a pochi giorni fa, Ricci appariva il candidato ideale grazie alla sua affidabilità tattica e alla capacità di recuperare palla. Tuttavia, la scelta di Allegri sembrerebbe orientarsi verso il fisico e la potenza dell’inglese, ritenuti più utili in un match che si preannuncia estremamente combattuto sul piano dei duelli.

Perché Allegri preferisce Loftus-Cheek

Contro un Torino solido, organizzato e difficile da affrontare sul proprio campo, la fisicità di Loftus-Cheek potrebbe rivelarsi un’arma determinante. L’ex Chelsea garantisce infatti maggiore capacità di inserimento, muscoli nei contrasti e un apporto offensivo più diretto, elementi che potrebbero aiutare il Milan a scardinare la difesa granata.

L’eventuale scelta dell’inglese evidenzierebbe la volontà di Allegri di affidarsi a giocatori in grado di incidere immediatamente negli ultimi metri, soprattutto in un momento in cui serve una risposta netta dopo la delusione della Coppa Italia. Con Modric e Rabiot deputati alla gestione del ritmo, Loftus-Cheek avrebbe l’obiettivo di rompere le linee, creare superiorità e dare al Milan quella spinta in più necessaria per tornare ai tre punti.