Torino Milan, Sacchi si sbilancia: «Ecco quando ho conosciuto Vanoli, mi auguro che…»

Torino Milan si avvicina, l’ex allenatore rossonero ha parlato della sfida di Serie A, ecco il retroscena e l’augurio al tecnico granata Paolo Vanoli

Torino Milan è uno dei match di cartello della prossima giornata di Serie A. Lo sa bene Arrigo Sacchi, esperto conoscitore – e ci mancherebbe altro considerando il suo illustre passato – del club rossonero, ma che non perde occasione per ‘studiare’ anche le altre compagini del nostro campionato. Non fa eccezione quella granata ed in modo particolare l’attuale tecnico Paolo Vanoli. Così si è espresso nel corso dell’intervista esclusiva a CalcioNews24 sull’ex Venezia. Un estratto:

SACCHI PRIMA DI TORINO MILAN – «Se ho un’idea su Paolo Vanoli? Certo! Lui lo conoscevo già quando era calciatore. Poi dopo io seguivo le nazionali giovanili….lui anche ci lavorava. Quindi sì, lo conosco. Gli auguro veramente di avere successo. Penso che possa c’entrare le cose migliori con il suo Torino»

