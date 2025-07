Torino, Milinkovic Savic sempre più vicino al Napoli: l’indizio dall’allenamento odierno. Mentre Israel… – FOTO

Vanja Milinkovic Savic sempre più vicino al Napoli, ecco l’indizio dall’allenamento odierno del Torino, mentre per Franco Israel…

(Lorenzo Bosca – Inviato a Prato Allo Stelvio). Ogni pezzo è ormai prossimo a trovare il giusto posizionamento, il puzzle – che nelle prossime ore sarà completato – parla chiaro: Vanja Milinkovic Savic sarà presto un nuovo giocatore del Napoli, mentre Franco Israel diventerà il primo portiere del Torino.

Iniziando dal primo, è una questione di mere tempistiche. Da giorni ogni mattina i tifosi granata presenti in Val Venosta per seguire la squadra in ritiro – mentre si avvicinano al campo di allenamento – si domandano se vedranno ancora il talento serbo presente. Ed ecco che, puntualmente, il numero 32 è lì, intento ad esercitarsi insieme al parco portieri del Torino.

A proposito di esercitazioni però, stamane un altro (ennesimo) segnale in direzione di un semaforo verde (o meglio, azzurro) è arrivato. Milinkovic Savic non ha preso infatti parte all’allenamento congiunto svolto dalla prima squadra con la primavera del Torino. Mentre Adam Masina e compagni sfidavano i propri omologhi più ‘giovani’, la retroguardia dei granata si prodigava in esercizi di routine su un manto erboso secondario. Insomma, tempo di risolvere gli ultimi dettagli della trattativa con i campani – legata a doppio nodo a quella che farà fare al partenopeo Cyril Ngonge il percorso inverso – e poi Vanja sarà a tutti gli effetti un tesserato del Napoli.

Per un portiere che parte eccone un altro che arriva. Come anticipato, sarà Israel a difendere i pali dei piemontesi il prossimo anno. Il Torino ha raggiunto l’accordo auspicato con lo Sporting, dopo aver – già da un paio di giorni – trovato quello col giocatore. Ancora da capire le cifre (vicine con ogni probabilità ai 5 milioni di euro), poi l’ex Juventus (proprio ai bianconeri spetta circa il 50% dell’incasso totale dell’operazione) lascerà Lisbona per approdare all’ombra della Mole. L’obiettivo è far indossare i guantoni al venticinquenne uruguaiano entro il termine della settimana, magari già sabato in occasione dell’amichevole prevista con la Cremonese.