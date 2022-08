Torino Miranchuk, dopo aver chiuso Vlasic potrebbe arrivare anche il giocatore della Dea

Juric potrebbe essere accontentato con i trequartisti: dopo Vlasic, il Torino potrebbe chiudere anche per Miranchuk dall’Atalanta

Juric potrebbe essere accontentato con i trequartisti: dopo Vlasic, arrivato in città per le visite mediche, il Torino potrebbe chiudere anche per Miranchuk dall’Atalanta.

Secondo quanto riportato da La Stampa, il croato è pronto a sbarcare e firmare per i granata, mentre per il russo della Dea stanno continuando le trattative. Possibile chiusura in questi giorni.