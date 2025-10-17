Torino News
Torino Napoli, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell’Olimpico! Tutti i dettagli
Torino Napoli streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida dell’Olimpico valida per la 7ª giornata di Serie A 2025/26
Il Napoli di Antonio Conte, campione d’Italia in carica e in vetta alla classifica insieme alla Roma, riprende il proprio cammino con la trasferta sul campo del Torino guidato da Marco Baroni.
Gli azzurri arrivano all’appuntamento forti di cinque vittorie nelle prime sei giornate, con l’unico passo falso maturato a San Siro contro il Milan. Situazione opposta per i granata, che finora hanno raccolto soltanto un successo e due pareggi, a fronte di tre sconfitte: risultati che rendono la panchina di Baroni sempre più in bilico.
Quando si gioca: domenica alle ore 18.00
Dove vederla: diretta su DAZN e su DAZN 1 (canale 214 di Sky)
Probabili formazioni: aggiornamenti attesi nelle ore precedenti al match
PROBABILI FORMAZIONI
TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Casadei, Asllani, Tameze; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni.
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Neres, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Hojlund. All. Conte.
LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV
Torino, Baroni in conferenza pre Napoli: «Serve una gara attenta, di valore. Lazio? Ecco come abbiamo reagito. Sull’attacco a due…»
Torino, cerimonia per Gigi Meroni: il ricordo del club e la storia della farfalla granata – FOTO