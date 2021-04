Allo stadio Grande Torino, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Torino e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Olimpico Grande Torino”, Torino e Napoli si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Torino Napoli 0-1 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si gioca

1′ Tiro di Verdi – Ci prova subito il numero 24 granata con una conclusione che viene bloccata da Meret

7′ Prova l’imbucata Insigne – Solita azione di Insigne: riceve a sinistra, converge al centro e prova a imbucare. Si copre bene il Torino.

8′ Colpo di testa di Nkoulou – Verdi batte un calcio di punizione e mette al centro. La sfera arriva ad Ansaldi, che ripropone per Nkoulou: il suo colpo di testa è fuori bersaglio

9′ Chance per Osimhen – Discesa di Di Lorenzo che mette in mezzo per Osimhen, il nigeriano si gira in uno spazio strettissimo e calcia in porta con la palla che colpisce l’esterno della rete

10′ GOL DEL NAPOLI – Splendido gol del centrocampista azzurro che recupera palla, si avvicina al limite e scarica un sinistro che si infila all’angolino dove Sirigu non può arrivare

Torino Napoli 0-1: risultato e tabellino

RETE: 10′ Bakayoko

TORINO (3-5-2) – Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Lyanco, Lukic, Baselli, Gojak, Zaza, Rodriguez, Bonazzoli, Vojvoda, Murru, Linetty, Buongiorno. Allenatore: Nicola

NAPOLI (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disposizione: Contini, Idasiak, Mario Rui, Elmas, Ruiz, Lozano, Mertens, Maksimovic, Petagna, Costanzo, Cioffi, Lobotka. Allenatore: Gattuso

ARBITRO: Valeri