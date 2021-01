Torino, Nicola è arrivato al Filadelfia per dirigere il primo allenamento

Davide Nicola è arrivato pochi minuti fa al Filadelfia, campo d’allenamento dei granata, per dirigere la prima seduta

Come riporta l’ANSA il nuovo tecnico del Torino, Davide Nicola, è arrivato al Filadelfia. Accompagnato dal team manager Emiliano Moretti, seguito dal direttore generale Antonio Comi, il nuovo allenatore è pronto a dirigere il primo allenamento, in attesa che il club comunichi ufficialmente il suo approdo in granata e l’esonero di Marco Giampaolo.

Rimane un punto interrogativo su chi, effettivamente, dirigerà l’allenamento del Torino. Nicola potrebbe abdicare per la giornata odierna a causa delle complicazioni legate alla rescissione del contratto con il Genoa: al suo posto ci dovrebbe essere Marcello Cottafava, allenatore della Primavera granata.